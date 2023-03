Hoekstra: besprekingen in coalitie gaan weken duren

CDA-leider Hoekstra denkt dat de besprekingen binnen de coalitie over de gevolgen van de verkiezingsuitslag nog weken gaan duren. "Aan de ene kant is het zeer urgent, tegelijkertijd gaan die dingen gewoon tijd kosten", zei Hoekstra vanochtend en hij erkende dat dat tegenstrijdig lijkt.

Acht leden van het kabinet waren gisteren bij elkaar om over de situatie te praten, van elke partij twee. Na afloop zei premier Rutte dat het kabinet een fundamentele discussie heeft gevoerd over het signaal dat de kiezer twee weken geleden heeft gegeven. Volgens hem hadden de deelnemers "een aantal gedeelde beelden" en zijn "er verbeteringen nodig op een aantal grote processen".

Groningen, toeslagen en stikstof

Hij noemde de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. De premier wilde niet ingaan op details, maar zei wel dat de problemen "niet morgen" zijn opgelost en dat het kabinet de komende tijd met zichzelf in gesprek gaat en met de samenleving.

Hoekstra praat nu in de Tweede Kamer met BBB-leider Van der Plas. Haar partij was twee weken geleden de grote winnaar van de verkiezingen en zij wil een heel ander stikstofbeleid.

"Ik wil met haar in gesprek; er zijn vaker gesprekken met fractievoorzitters", was het enige wat Hoekstra kwijt wilde over de inhoud. Net als Rutte gisteravond wilde hij ook niet ingaan op details over de besprekingen in de coalitie. "Dat heeft ook te maken met de zorgvuldigheid van het proces." Morgenavond hebben de acht bewindslieden weer een bijeenkomst.