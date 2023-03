Extinction Rebellion kondigt nieuwe A12-blokkade aan

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn van plan om op zaterdag 27 mei opnieuw de A12 bij Den Haag te blokkeren. Dat deed de actiegroep al een paar keer, de laatste keer was op 11 maart.

Aan die vorige actie deden volgens XR zo'n 3000 mensen mee. De politie zette toen een waterkanon in om de demonstranten van de snelweg te verdrijven. 700 mensen werden gearresteerd, maar bijna iedereen was een dag later weer op vrije voeten.

Dit weekend was er ook een klimaatdemonstratie op Eindhoven Airport, waarbij ruim honderd mensen werden opgepakt. Sommige activisten hadden een gat in een hek geknipt om bij een terrein voor privévliegtuigen te komen.

XR gaat met enige regelmaat de straat op omdat de overheid volgens de actiegroep veel te weinig doet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de klimaatverandering tegen te gaan.