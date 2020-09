Nederlandse coronacijfers vergeleken met die van andere Europese landen

Een op straat achtergelaten mondkapje in de Duitse stad Frankfurt - AP

Nederland test naar verhouding minder inwoners op het coronavirus dan veel andere Europese landen. Dat blijkt uit een vergelijking van beschikbare coronastatistieken. Toch is het volgens experts lastig om daaruit te concluderen dat een land het goed of juist slecht doet. In vergelijking met acht Europese landen valt op dat het aantal vastgestelde besmettingen ongeveer rond dezelfde tijd begon op te lopen. Spanje en Frankrijk zijn de koplopers, daar stijgt het aantal positieve testen vrij constant door. Waar bijvoorbeeld Nederland, België, Denemarken en Zweden even een dip in de grafiek laten zien:

Besmettingen Europa - NOS

Registratie- en testbeleid, coronamaatregelen, menselijk gedrag, uitbraakclusters: allerlei factoren spelen een rol bij het verloop van de lijnen in deze grafieken. Ruim zes maanden na het begin van de coronacrisis zijn landelijke besmettingscijfers inmiddels wel beter te vergelijken. "Veel besmettingen bleven eerst onder de radar, omdat er weinig werd getest. Nu zien we nog steeds niet alles, maar wel een veel groter deel", zegt Frits Roosendaal, hoofd afdeling klinische epidemiologie van het LUMC. Spanje telt op dit moment verhoudingsgewijs veruit de meeste positief geteste inwoners per dag: bijna 25 per 100.000 inwoners. Dat is ongeveer het dubbele van Nederland. In Duitsland testen maar weinig mensen positief: ongeveer een vijfde van het aantal in Nederland, gecorrigeerd voor het inwonertal. Denemarken test het meest Onze oosterburen hebben internationaal een reputatie opgebouwd door vroeg in te zetten op een grote testcapaciteit. Uit statistieken van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) blijkt dat Nederland, na een trage start, inmiddels qua coronatesten niet veel onderdoet voor Duitsland. Denemarken gaat aan kop.

Testen Europa - NOS

Grootschalig testen is een belangrijk wapen in de strijd tegen het coronavirus. Het is de enige manier om vast te stellen dat iemand covid-19 heeft en daarmee de hoeksteen van het bron- en contactonderzoek. "Maar het is niet zaligmakend", zegt infectieziektemodelleur Luc Coffeng van het Erasmus MC Rotterdam. Oplopende wachttijden "Het gaat erom wie je test", benadrukt Coffeng. Van belang is vooral dat mensen met symptomen zich laten checken. Vervolgens moeten de besmette personen én de mensen waarmee ze nauw contact hebben gehad zich houden aan zelfisolatie. Lange wachttijden voor een test zijn funest. Want hoe langer een coronapatiënt moet wachten op duidelijkheid, hoe groter de kans dat hij of zij in de tussentijd anderen aansteekt. Dit laatste probleem speelt in het Verenigd Koninkrijk, legt correspondent Tim de Wit uit. "Er is weliswaar veel meer testcapaciteit dan eerst, maar het duurt vaak dagen voordat iemand getest kan worden. Ook zijn wachttijden in teststraten van wel vijf uur gebruikelijk."

Quote Alleen landen als Bulgarije testen naar verhouding minder inwoners dan Nederland, dat is een beetje pijnlijk. Frits Roosendaal, hoofd afdeling klinische epidemiologie LUMC.