Programma gratis schoolmaaltijden begonnen, kinderen kunnen ook waardebon krijgen

Scholen met 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor een gratis schoolmaaltijd. Het ministerie van Onderwijs trekt 100 miljoen euro uit voor 300.000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Scholen die willen meedoen, kunnen zich dit jaar totdat het geld op is aanmelden op schoolmaaltijden.nl. Zij kunnen vervolgens zelf kiezen hoe zij het aanpakken: ze kunnen een ontbijt of een lunch aanbieden. Daar krijgen ze dan 9 euro per leerling per week voor. Van dat geld kunnen ze een cateringbedrijf inhuren of bijvoorbeeld een koelkast vullen met gezonde snacks.

Maar ze kunnen er ook voor kiezen om kinderen uit de gezinnen die het het minst breed hebben, wekelijks een waardebon met 11 euro te geven, waarmee ze bij alle supermarkten terechtkunnen.

Energieker

Om de leerkrachten niet te veel te belasten met het organiseren van het project worden schoolcontactpersonen van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds ingezet. Zij helpen de scholen op weg met het organiseren van de schoolmaaltijden.

Minister Wiersma wil met de schoolmaaltijden voorkomen dat kinderen met een lege maag in de klas zitten. Er is aangetoond dat dat de leerprestaties vermindert. "Leerlingen zijn energieker en doen beter mee."

Of de maatregel na dit jaar een vervolg krijgt is nog niet bekend.