Proef schoolmaaltijden uitgebreid, arme gezinnen kunnen 11 euro per week krijgen

Leerlingen uit gezinnen die het niet breed hebben, kunnen in aanmerking komen voor een schoolmaaltijd of een waardebon ter waarde van 11 euro waarmee ze boodschappen kunnen doen, Ze moeten dan wel op een school zitten die zich heeft aangemeld bij de overheid.

Het kabinet breidt de proef met de schoolmaaltijden vandaag uit, waardoor zo'n 300.000 scholieren in aanmerking komen voor een gratis maaltijd per dag. Daarvoor wordt 100 miljoen euro uitgetrokken.

Scholen die willen meedoen kunnen zich aanmelden op schoolmaaltijden.nl. Zij kunnen vervolgens zelf kiezen hoe zij het aanpakken: ze kunnen een ontbijt of een lunch aanbieden. Daar krijgen ze dan 9 euro per leerling per week voor. Van dat geld kunnen ze een cateringbedrijf inhuren of bijvoorbeeld een koelkast vullen met gezonde snacks.

Maar ze kunnen er ook voor kiezen om bepaalde kinderen wekelijks een waardebon met 11 euro te geven, waarmee ze bij alle supermarkten terecht kunnen.

Minister Wiersma wil met de schoolmaaltijden voorkomen dat kinderen met een lege maag in de klas zitten. Er is aangetoond dat dat de leerprestaties vermindert.