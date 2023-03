Ralph Hamers weg als topman bij Zwitserse bank UBS

De Nederlander Ralph Hamers treedt terug als topman van de Zwitserse bank UBS. De 57-jarige bankier wordt vanaf 5 april opgevolgd door Sergio Ermotti, die voor Hamers ook al jaren aan het roer stond bij de grootste bank van Zwitserland. De Nederlander blijft nog wel enige tijd aan als adviseur.

De wisseling van de wacht gebeurt naar aanleiding van de overname door UBS van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse. Hamers zegt het spijtig te vinden dat hij UBS moet verlaten, maar "de omstandigheden zijn veranderd op een manier die niemand had verwacht". Volgens een verklaring van UBS speelde Hamers een belangrijke rol bij de totstandkoming van die overname, onder "buitengewone omstandigheden".

Witwasaffaire

Hamers was van 2013 tot 2020 topman van ING. Onder zijn leiding kwam de Nederlandse bank meermaals onder vuur te liggen, onder meer door een witwasaffaire die leidde tot een schikking van 775 miljoen euro tussen ING en het Openbaar Ministerie. Er wordt nog onderzocht of Hamers in die kwestie persoonlijk strafrechtelijk moet worden vervolgd.

Ook over zijn salaris was ophef. ING wilde dat in 2018 met 50 procent verhogen naar ruim 3 miljoen euro per jaar. Het bericht leidde tot veel discussie, waarop het voorstel werd ingetrokken.