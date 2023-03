Drentse milieubeweging steunt BBB in stikstofdebat: 'Laat datum los'

"Je kan het in die korte tijd gewoon niet realiseren. Dat geeft zo'n druk op het proces, dan zet iedereen de hakken in het zand. Als je de datum opschuift krijg je meer ruimte om het met elkaar te doen", zegt de Drentse BBB-onderhandelaar Hendrik Smeenge.

Vandaag worden in heel Nederland de nieuwe leden van Provinciale Staten geïnstalleerd. In de onderhandelingen voor nieuwe provinciebesturen speelt het stikstofbeleid een cruciale rol. Verkiezingswinnaar BBB eist dat het kabinet het stikstofbeleid aanpast, omdat 2030 volgens de partij onhaalbaar is.

Ook gedwongen onteigening van boeren, moet wat hem betreft van tafel: "We zien dat de politieke discussie daardoor nu al vier jaar lang vastzit. Mijn oproep aan alle partijen is: stap eroverheen, ga aan de slag."

De voortdurende discussie over die datum staat een effectieve aanpak van het stikstofprobleem in de weg, zegt directeur Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe tegen Nieuwsuur: "Het kabinet, de Kamerfracties en ook Statenleden moeten geen heilig huisje maken van jaartallen. Als we eindeloos discussiëren over een datum, dan komen we geen stap verder."

In Drenthe stemde ruim een derde van de kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen op BBB. De partij heeft nu 17 van de 41 zetels. Komend weekend wordt er weer verder gesproken over het vormen van een coalitie. BBB kijkt daarbij vooral naar het CDA en de VVD.

In Drenthe zal het stikstofbeleid vermoedelijk geen breekpunt worden in de onderhandelingen. In deze provincie namen mogelijke coalitiepartners CDA en VVD al voor de verkiezingen afstand van het landelijk stikstofbeleid. Het kabinet houdt vooralsnog vast aan 2030 en de mogelijkheid van gedwongen onteigening.

De Drentse milieubeweging hoopt dat de impasse in het stikstofoverleg wordt doorbroken als het kabinet punten loslaat. Reinder Hoekstra: "Op 1 juli moet er een plan liggen hoe we dit gaan aanpakken in de provincies. Daar zou de discussie over moeten gaan: wat gaan we nu echt doen? In plaats van praten over jaartallen."