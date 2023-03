Wekdienst 29/3: Statenleden geïnstalleerd en koning Charles bezoekt Duitsland

Goedemorgen! In de twaalf provincies worden vandaag de nieuw gekozen Statenleden geïnstalleerd. En Duitsland heeft de eer als eerste land koning Charles te mogen verwelkomen. Eigenlijk zou Frankrijk die eer te beurt vallen, maar vanwege de grootschalige pensioenprotesten in dat land heeft de Britse vorst zijn bezoek uitgesteld. Eerst het weer: de bewolking overheerst, maar het is lange tijd droog. In de loop van de middag volgt vanuit het zuidwesten wat regen. Met 13 tot 16 graden is het zacht voor eind maart.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In de twaalf provincies worden de nieuwgekozen Statenleden geïnstalleerd. Eind mei kiezen de Provinciale Staten de leden van de nieuwe Eerste Kamer.

De rechtbank Noord-Holland doet uitspraak in een zaak van 19 vrouwen tegen kerkgenootschappen van de congregatie De Goede Herder. Ze zouden als jonge meisjes dwangarbeid hebben moeten verrichten.

Koning Charles brengt een bezoek aan Duitsland. Het is zijn eerste buitenlandse bezoek. Een eerder gepland bezoek aan Frankrijk ging niet door vanwege de demonstraties daar. Wat heb je gemist? Bewakers in het Mexicaanse detentiecentrum waar maandag door een brand zeker 40 migranten omkwamen, lijken niets te hebben gedaan om de gedetineerden in veiligheid te brengen. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee bewakers bij het uitbreken van de brand heen en weer lopen en er uiteindelijk vandoor gaan. De brand brak uit in een detentiecentrum van de Mexicaanse immigratiedienst in de grensstad Ciudad Juárez. Daar werden volgens de dienst 68 mannen vastgehouden. De slachtoffers komen uit Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia en Ecuador.

Ander nieuws uit de nacht: Minister: betere aanpak grensoverschrijdend gedrag in de sport: er komt een onafhankelijk centrum voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. Nu is er ook al zo'n instelling, maar die maakt deel uit van sportkoepel NOC*NSF.

Catalaanse separatiste opgepakt na 5,5 jaar in buitenland: Clara Ponsatí werd na enkele uren onder voorwaarden vrijgelaten. Tegen haar was in Spanje een arrestatiebevel uitgevaardigd voor haar aandeel bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017.

Messi maakt honderdste interland-goal bij 7-0 winst op Curaçao: in Santiago del Estero scoorde Messi zijn honderdste goal in het shirt van de Albicelestes.

Verdachte opgepakt voor brandbommen anti-abortuskantoor VS: de verdachte is een man van 29. Hij zou op 6 mei vorig jaar twee brandbommen hebben gegooid naar het gebouw in Madison in de staat Wisconsin. En dan nog even dit: In het Science Museum Nemo is dinsdag een 'mammoetbal' gepresenteerd. Deze bal, gemaakt van gekweekt mammoetvlees, is zachtjes gegaard in de oven en bewerkt met een gasbrander voor een bruine kleur. De makers willen met de bal laten zien dat het mogelijk is om vlees te eten zonder hiervoor miljoenen dieren te slachten.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies