De zoektocht naar de dader kwam in januari in een stroomversnelling. Een protestleus die bij een demonstratie tegen politiegeweld op een muur was gespoten had gelijkenissen met die bij het anti-abortuskantoor. De personen op de beelden werden sindsdien gevolgd. Toen een van hen laatst een restje van zijn burrito weggooide, heeft aan agent die uit de prullenbak gehaald en dna afgenomen. Dat kwam overeen met dna dat op de plek van de aanslag was gevonden.