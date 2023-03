Messi maakt honderdste interlandgoal bij 7-0 winst op Curaçao

Wereldkampioen Argentinië heeft de oefenwedstrijd tegen Curaçao met 7-0 gewonnen. In Santiago del Estero maakte Lionel Messi een hattrick en scoorde hij voor de honderdste keer in het shirt van de Albicelestes. De spits van Paris Saint-Germain bereikte die mijlpaal in de twintigste minuut, met een schot in de verre hoek.

Bij rust stond het al 5-0 na goals van Messi (3x), González en Fernández. In de tweede helft maakten Di María en Montiel, die in de WK-finale de beslissende penalty scoorde, het Argentijnse feest compleet.

Messi nu derde

Op de lijst van topscorers van nationale ploegen is Messi nu opgeklommen naar de derde plek. Cristiano Ronaldo maakte voor Portugal tot nu toe 122 doelpunten, de Iraniër Ali Daei komt op 109 goals.

Bij Curaçao speelden NAC-aanvoerder Cuco Martina en RKC-middenvelder Vurnon Anita in de basis. Richairo Zivkovic en Jeremy Antonisse (FC Emmen), Kevin Felida (RKC), Nathan Markelo (Excelsior) en Xander Severina (ADO) konden later nog minuten maken.

Voor Argentinië was het de tweede interland sinds de WK-finale. De wereldkampioen wil de wereldtitel vieren met een aantal oefenduels in eigen land en had zelf contact gezocht met de Curaçaose voetbalbond. Afgelopen vrijdag werd al met 2-0 gewonnen van Panama.

Na de wedstrijd ging de Curaçaose keeper Eloy Room er met Messi's shirt vandoor: