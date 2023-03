Bewakers liepen weg bij fatale brand Mexico, blijkt uit video

Bewakers in het Mexicaanse detentiecentrum waar maandag brand uitbrak en zeker 40 migranten om het leven kwamen, lijken niets te hebben gedaan om de brand te blussen of mensen in veiligheid te brengen. Dat valt op te maken uit bewakingsbeelden die online zijn gezet.

In de korte video is te zien dat in een van de cellen al brand woedt, als migranten daarnaast een voorwerp in brand steken, vermoedelijk een matras. Twee bewakers lopen heen en weer en gaan er uiteindelijk vandoor, zonder zich te bekommeren om de mensen in de cellen. Binnen een halve minuut is de ruimte gevuld met rook.

De brand was in een detentiecentrum van de Mexicaanse immigratiedienst in de grensstad Ciudad Juárez. Daar werden volgens de dienst 68 mannen vastgehouden. Van de 40 doden kwamen er 28 uit Guatemala. Andere slachtoffers kwamen uit Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia en Ecuador.