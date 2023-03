Catalaanse separatiste opgepakt na 5,5 jaar in buitenland

In Barcelona is de Catalaanse separatiste en Europarlementariër Clara Ponsatí opgepakt en na enkele uren onder voorwaarden vrijgelaten. Ze was net een paar uur terug in Spanje, na vijf jaar ballingschap.

Tegen Ponsatí was in Spanje een arrestatiebevel uitgevaardigd voor haar aandeel bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Die veelbesproken stemming was door de Spaanse rechter verboden, maar werd op 1 oktober 2017 toch gehouden. Vier weken later riep het regioparlement de onafhankelijkheid uit.

De regering in Madrid nam daarop het regiobestuur over en de regering van regiopresident Puigdemont werd afgezet. Hij, Ponsatí en andere aanvoerders van de separatistenbeweging sloegen vervolgens op de vlucht. Ponsatí woonde sindsdien in België en Schotland.

Gisteren stak Ponsatí vanuit Frankrijk met de auto de grens met Spanje over. Met welke reden is niet duidelijk. In Barcelona hield ze een persconferentie en werd ze toegejuicht door aanhangers van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Even later werd ze buiten aangehouden. Volgens de omroep RTVE verwees Ponsatí tevergeefs op haar onschendbaarheid als Europarlementariër.