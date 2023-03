Muziekstudio's voor tonnen bestolen van gitaren en microfoons

Er zijn de laatste tijd opvallend veel inbraken in muziekstudio's. De politie heeft dat gezegd in het programma Opsporing Verzocht.

Meerdere studio-eigenaren en muzikanten, onder wie Kensington-gitarist Casper Starreveld, werden de afgelopen weken beroofd van bijvoorbeeld kostbare gitaren en microfoons. De politie heeft nog geen daders in beeld, maar denkt dat ze met voorkennis hebben ingebroken.

Bij een studio in Hogeloon kwamen de inbrekers via het raam de opnameruimte binnen. Daar werden zeker tachtig microfoons gestolen, met een gezamenlijke waarde van 300.000 euro. "Waarschijnlijk worden de gestolen instrumenten weer op de markt gebracht, we roepen hobbyisten en muziekstudio's op om online extra alert te zijn", aldus de politie.

Karma

Van Starreveld werden vorige maand vier gitaren buitgemaakt bij een inbraak in een studio in Benschop. "Drie daarvan zijn mij heel dierbaar" zei Starreveld vanavond in de uitzending.

Het gaat om een unieke rode Gibson ES-335, een sunburst Fender Stratocaster en een zwarte Gibson Les Paul. Starreveld noemt het heel erg zonde: "De gitaren vormen het karakter van de band. Je kunt twee precies dezelfde type gitaren hebben, en met de een wel een band hebben en de ander niet.".

Hij riep de kijkers van Opsporing Verzocht dan ook op om uit te kijken naar de gitaren, en naar de apparatuur van de muziekstudio's: "Ik geloof wel in karma, die dief stapt vast een keer op een scherp stukje lego."