Vitesse heeft vertrouwen in akkoord voor nieuw huurcontract: 'Flinke stappen gezet'

Dat Vitesse zich in een roerige fase bevindt is een understatement. Het huurcontract met de Gelredome loopt af en is nog niet verlengd. De hoofsponsor stopt na dit seizoen. De overname door de Common Group is nog steeds niet afgerond en sinds deze week zit algemeen directeur Pascal van wijk thuis.

Commercieel directeur Peter Rovers is nu aangesteld als algemeen directeur ad interim. Dinsdagavond kwam hij met zijn eerste verklaring.

Het heetste hangijzer is op dit moment de stadionkwestie. "Het bereiken van overeenstemming over een nieuwe huurovereenkomst voor stadion Gelredome is onze absolute topprioriteit", beklemtoont Rovers. "Er worden flinke stappen gezet richting een akkoord. Er is de afgelopen dagen hard doorgewerkt om zaken op papier te krijgen. We hebben er vertrouwen in dat we de komende dagen tot overeenstemming zullen komen."