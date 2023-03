Schotland beukt zich langs Spanje, Kroatië klopt Kökcü's Turkije

Op een avond met zes EK-kwalificatiewedstrijden waren vooral de uitslagen in het Schotse Glasgow en het Turkse Busra opmerkelijk. Schotland versloeg Spanje met 2-0. En Kroatië was op bezoek bij Turkije met 2-0 te sterk. Door de zege gaan de Schotten aan de leiding in groep A, met zes punten uit twee wedstrijden. Spanje staat tweede. In groep D staat Kroatië bovenaan met een iets beter doelsaldo dan Wales, dat na een 1-0 thuiszege op Letland nog boven Turkije staat. In groep I wonnen Zwitserland en Roemenië allebei ook hun tweede duel en gaan samen aan de leiding.

Het duel tussen Schotland en Spanje had voor rust bij vlagen meer weg van rugby dan voetbal. Vooruit geschreeuwd door zo'n 50.000 Schotten was de thuisploeg in Glasgow niet van plan ook maar één duel halfslachtig aan te gaan. Het was continu beuken. En daar hadden de Spanjaarden moeite mee. Spanje, dat het precies van het tegenovergestelde moet hebben, namelijk van verzorgd positiespel, kwam wel toe aan het eigen spel en kreeg kansen maar in de laatste fase liep het zich steeds stuk op de Schotse defensie.

Voor de Schotten maakte Scott McTominay al na zeven minuten de 1-0. Daarna had Spanje weer grotendeels de bal, de Schotten naar achter duwend, zoals dat eigenlijk het hele duel het geval was. Maar veel meer kansen dan de Schotten creëerden ze niet. Puur op strijd en vechtlust kwam Schotland zo nu en dan ver op de helft van Spanje, waar het dan opnieuw oorlog maakte. Dat leidde vlot na rust ook tot de 2-0, opnieuw dankzij McTominay, zijn vierde doelpunt in twee duels. Spanje bleef aanvallen, liet Barca-ster Pedri nog invallen, maar het leidde dankzij heldhaftig Schots verdedigen allemaal tot niets. Behalve een historische overwinning van Schotland op Spanje.