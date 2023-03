Tedesco wint opnieuw: De Bruyne loodst Belgen in vermakelijk duel langs Duitsland

De Belgische voetballers hebben in Keulen een knappe oefenzege geboekt op Duitsland. Vier dagen na de 3-0 zege op Zweden in de EK-kwalificatie werd het in het RheinEnergieStadion 3-2 voor de ploeg van Domenico Tedesco, de nieuwe Duits-Italiaanse trainer van de Belgen die zijn tweede duel coachte. Het was de eerste zege van de Belgen op Duitsland sinds 1954. België begon furieus aan de wedstrijd en leek heel goed gekeken te hebben naar de oorwassing die Oranje vorige week moest ondergaan tegen Frankrijk. Net als de zuiderburen van onze zuiderburen scoorde België al rap twee keer. Eerst werd Yannick Carrasco fraai weggestuurd door Kevin De Bruyne waarna de Atlético-aanvaller hard binnenschoot. De Bruyne zette een paar minuten later Romelu Lukaku alleen voor keeper Marc-André ter Stegen en de spits faalde niet, 2-0.

De Duitser Marius Wolf baalt - AFP

Toen Dodi Lukebakio tien minuten later na een Duitse afgeslagen corner de bal op de eigen zestien kreeg, zette hij het op een lopen. Toen hij alleen op ter Stegen af ging, leek het Frankrijk-Nederland-scenario helemaal gekopieerd te worden. De pijlsnelle flankspeler van Hertha BSC schoot de bal echter net naast waardoor Duitsland in de wedstrijd bleef. Duitsland organiseert volgend jaar het EK en hoeft dus geen kwalificatiewedstrijden te spelen. Geoefend wordt er dus wel. Zo wonnen de Duitsers afgelopen zaterdag met 2-0 van Peru. Niclas Füllkrug was toen de grote man met twee treffers en ook tegen de Belgen was hij succesvol. Duitsers komen terug Een strafschop vlak voor rust hielp de Duitsers in het zadel. De bal ging op de stip nadat Lukaku ongelukkig hands had gemaakt en Füllkrug schoot onberispelijk raak. Nadat diezelfde Füllkrug na rust de bal kiezelhard maar net over had gekopt, leek Timo Werner voor de gelijkmaker te tekenen. Zijn afronding was perfect, maar zijn timing niet. Even voordat hij de bal aangespeeld kreeg, stond hij buitenspel waardoor de 2-2 werd afgekeurd. Duitsland ging daarna nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar uitblinker De Bruyne bracht de marge weer op twee doelpunten.

Kevin de Bruyne viert met PSV'er Johan Bakayoko de 1-3 - n