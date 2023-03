Politie Nashville geeft bodycambeelden agenten vrij na schietpartij school

De politie van Nashville heeft bodycam-beelden vrijgegeven van agenten die de school binnengingen waar gisteren een schietpartij was. Te zien is hoe ze de klaslokalen en gangen van de school doorzoeken en uiteindelijk de 28-jarige schutter uitschakelen. - NOS

Op de beelden is te zien hoe de agenten, vijf in totaal, de school binnengaan met zware wapens. De beelden komen van de bodycams van agenten Rex Engelbert en Michael Collazo. Wanneer Engelbert buiten de school de sleutels van het gebouw aangereikt krijgt van een man, roept hij "let's go, let's go" naar zijn collega's.

De agenten lopen richting de op de grond liggende Hale en agent Collazo vuurt nog vier schoten af. Vervolgens geeft Collazo via zijn portofoon door dat de verdachte is uitgeschakeld en haalt de wapens bij Hale weg.

Het vijftal loopt in hoog tempo via het trappenhuis op het geluid van de schoten af. De schutter lijkt zich achter meubilair te verschuilen in een brede gang bij een groot raam. Een van de agenten roept "reloading!" (herladen) waarna agent Engelbert direct vier schoten op Hale afvuurt. Die valt op de grond, maar het is onduidelijk of hij uitgeschakeld is.

Volgens hoofdcommissaris John Drake had Hale in de afgelopen jaren zeven vuurwapens gekocht en die verstopt voor zijn ouders. De wapens waren allemaal legaal gekocht. Hale zou twee semiautomatische wapens en een handvuurwapen hebben gebruikt bij de aanval op de school. De agenten vonden ook een gedetailleerde kaart van de school bij zijn spullen.

De politie heeft nog niets gezegd over een motief. Een woordvoerder van de politie zegt dat het waarschijnlijk is dat de school zelf het doelwit was en dus niet specifieke personen.

Hoofdcommissaris Drake heeft eerder gezegd dat Hale zichzelf identificeert als trans. Gisteren gebruikte de commissaris vrouwelijke voornaamwoorden voor de schutter. Op een persoonlijke Linkedin-pagina zou Hale zelf mannelijke voornaamwoorden gebruiken.

Dodelijkste schietpartij op school sinds Uvalde

De school shooting in Nashville is de dodelijkste in de VS sinds de schietpartij op een school in Uvalde, Texas, vorig jaar mei. Daarbij kwamen negentien kinderen en twee leraren om het leven. Na die schietpartij kwam veel kritiek op het optreden van de politie. Agenten zouden veel te laat hebben ingegrepen, waardoor de schutter lange tijd zijn gang kon gaan.

President Biden pleitte vandaag opnieuw voor een hervorming van de wapenwetten in de VS. "Ik heb alles gedaan wat in mijn macht ligt. Het Congres moet nu handelen. Het merendeel van de Amerikanen is tegen het bezit van automatische wapens. Ik vind dat het Congres dit moet verbieden."