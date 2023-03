Personeel op Schiphol durft ongelukken niet te melden

Werknemers van grondafhandelingsbedrijven op Schiphol melden ongelukken vaak niet, onder meer omdat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daardoor is zowel de veiligheid van medewerkers als die in de lucht in het geding, stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een rapport, schrijft NH Nieuws.

De ILT stuitte bij iedere controle op overtredingen van de veiligheidsregels. Brandblussers worden geblokkeerd, er wordt gereden binnen de afbakening van het vliegtuig en karretjes worden geparkeerd waar dat niet mag.

Medewerkers zouden ook onder constante tijdsdruk zwaar werk moeten uitvoeren. Onveilige situaties worden vaak niet gemeld bij leidinggevenden. Personeel is bang voor een schorsing, voor ontslag of voor het mislopen van een promotie.

Hulpmotoren blijven aan staan

Hulpmotoren van stilstaande vliegtuigen moeten zo snel mogelijk worden uitgezet. Maar uit het rapport blijkt dat dit niet gebeurt, terwijl het essentieel is om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidshinder te beperken en de veiligheid van grondpersoneel te bevorderen.

Veiligheid in de grondafhandeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van grondafhandelingsbedrijven, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. De ILT zegt vaker te zullen handhaven en waar nodig de grondafhandeling van een vliegtuig stil te leggen als er onveilig wordt gewerkt.

Van 37 naar 500 boetes of waarschuwingen

In het rapport staat ook dat het aantal boetes voor vluchten die zonder geldige reden in de nacht landen op Schiphol explosief is toegenomen. In 2021 deelde de ILT 37 boetes of waarschuwingen uit voor nachtovertredingen. In 2022 waren dat er 500.

Die stijging is deels te verklaren doordat er vanwege de coronacrisis in 2021 minder werd gevlogen. Het ILT heeft daarnaast de regels aangescherpt om te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen misbruik maken van hun start- en landingsrechten.

FNV is geschrokken

Vakbond FNV is geschrokken van de onveilige situaties op Schiphol. Volgens een woordvoerder pleit de bond al jaren voor betere werkomstandigheden op de luchthaven. Maar onveilige situaties worden onder het tapijt geschoven, stelt hij bij de regionale omroep. "Alleen met een verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt het werk op Schiphol veiliger en aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers."