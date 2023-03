Van de Zandschulp laat na stunt tegen Ruud zege op Ruusuvuori uit handen glippen

Ruusuvuori nam daarna meer risico en Van de Zandschulp werd slordiger. De Fin poetste twee keer een break achterstand weg en denderde in de derde set naar 5-2. Van de Zandschulp kwam weer langszij, maar Ruusuvuori had toch het laatste woord.

Van de Zandschulp, zelf de nummer 32 van de wereld, begon goed en zette Ruusuvuori (ATP-54) onder druk met harde, diepe groundstrokes en sterke returns. Hij won overtuigend de eerste set en kwam in de tweede set op een 3-1 voorsprong.

Botic van de Zandschulp heeft zijn knappe zege op Casper Ruud (ATP-4) geen passend vervolg gegeven. Hij leek dinsdagavond in de achtste finales van het masterstoernooi in Miami op rozen te zitten tegen Emil Ruusuvuori, maar boog uiteindelijk met 6-4, 4-6, 5-7 voor de Fin.

Bij de laatste acht neemt Ruusuvuori het op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die eerder op de dag de Rus Andrej Roeblev met 6-2 6-4 versloeg.

Vorig jaar bleef Van de Zandschulp nog in de openingsronde steken in Miami, waar er in en rondom het Hard Rock Stadium wordt gespeeld. Het stadion wordt normaal gesproken door American football-club Miami Dolphins gebruikt.