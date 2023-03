Mike Pence moet getuigen in Capitool-onderzoek tegen Donald Trump

Voormalig vicepresident Mike Pence moet getuigen in een onderzoek naar de pogingen van Donald Trump om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen. Daarover werd al langer gespeculeerd, maar volgens Amerikaanse media is het besluit van een onderzoeksrechter nu genomen. Het besluit is niet openbaar gemaakt.

Pence moet voor een onderzoeksjury inzicht geven in de gesprekken die hij met president Trump had voorafgaand aan de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021, zo wordt gemeld. Trump riep zijn aanhangers toen op om in verzet te komen tegen de uitslag van de verkiezingen, die hij twee maanden daarvoor had verloren van de Democraat Joe Biden. De Republikein Trump hield vol dat er was gefraudeerd, hoewel daar geen enkel bewijs voor was.

Pence zou zich voor de onderzoeksjury niet hoeven te verantwoorden voor wat hij zelf deed op 6 januari toen een menigte boze Trump-aanhangers het Capitool binnendrong en vernielingen aanrichtte. Naar verluidt overweegt het team van Pence nog of het in beroep zal gaan tegen de oproep om te getuigen.

Pence nam ruim twee weken geleden al fel afstand van Trump. "De geschiedenis zal hem verantwoordelijk houden voor zijn rol bij de bestorming", zei hij toen.

Zonder precedent

Diverse naaste medewerkers van Trump hebben eerder al getuigd in het onderzoek naar de Capitoolrellen. Een eventuele getuigenis van Pence is pikant: het kan ertoe leiden dat een vicepresident een mogelijk schadelijke verklaring afgeeft over de president onder wie hij heeft gediend. Zoiets is in de VS nooit eerder gebeurd.

Trump heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen die eind volgend jaar worden gehouden en Pence gaat zich mogelijk ook nog kandidaat stellen. Dat zou betekenen dat de twee in de verkiezingsstrijd rivalen worden.

Zes weken geleden meldden diverse Amerikaanse media ook al Pence zou worden gedagvaard. Daarvan kwam toen geen bevestiging van de Amerikaanse justitie.