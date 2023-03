Met oranje jas horen de breakdancers nu écht bij olympisch team: 'Supertof!'

Met het aandoen van de oranje kleding van TeamNL is het een feit: de Nederlandse breakdancers maken officieel deel uit van het olympisch programma. "Supertof", klinkt het vanuit de sporters.

"Eindelijk hebben we hem", glundert de 16-jarige India Sardjoe, huidig Europees- en wereldkampioen. "Breakdance is lange tijd niet echt als sport erkend. Nu wel. En dat voelt goed."

Samen met teamgenoot en mede-wereldkampioen Menno van Gorp is Sardjoe de grote blikvanger van de Nederlandse ploeg van acht sporters, die dus wereldwijd toonaangevend is en hoge ogen kan gooien in Parijs 2024.