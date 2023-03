Kamer wil parkeerplaatsen bedekken met zonnepanelen

De Tweede Kamer vindt dat parkeerterreinen zo veel mogelijk overdekt moeten worden met zonnepanelen. Een voorstel van D66 hierover is met grote meerderheid aangenomen.

"Parkeerterreinen zijn nu vaak grote kale vlaktes", zegt D66-Kamerlid Raoul Boucke. "Die ruimte kunnen we veel slimmer gebruiken. We kunnen in één klap een gebied zo groot als 5000 voetbalvelden volleggen met zonnepanelen."

Volgens de partij heeft Nederland 50 vierkante kilometer aan parkeerterreinen en kan met een "conservatieve schatting" de helft hiervan worden overdekt. "Er is bijvoorbeeld sprake van schaduwwerking en er zijn open ruimtes nodig voor bomen en rijstroken", is te lezen in het persbericht dat D66 heeft verspreid over het voorstel.

De partij rekent voor dat er op 25 vierkante kilometer plaats is voor 16 miljoen zonnepanelen. Jaarlijks kunnen die 2 miljoen huishoudens van stroom voorzien, of 3,7 miljoen elektrische auto's. Volgens een factcheck die het AD eerder deed over dit plan kan de opbrengst overigens nog groter zijn. De krant komt uit op 2,8 miljoen huishoudens.

Weerstand

In een tekst die per ongeluk is meegestuurd met het persbericht sorteert D66 wel voor op eventuele tegenstand die nog kan komen. De vrees is dat gemeenten die een deel van de parkeerterreinen bezitten "een beetje pissig worden", omdat ze "al keihard hun best" doen.

Ook kan er weerstand komen van bedrijven die parkeerterreinen hebben "omdat het best wel veel inspanning vergt". Er zal dan ook "relatief veel subsidie naartoe moeten", aldus de tekst.

Verder dacht D66 van tevoren dat er weerstand uit de Kamer kon komen. "We maken de SP boos dat we weer van alles doen voor de rijken (tesla-subsidie)." Maar die angst bleek ongegrond; de SP stemde vanmiddag voor het voorstel.

'Heel irritant'

Het idee van het bedekken van parkeerplaatsen is overigens niet door D66 geïntroduceerd in de Tweede Kamer. BBB-leider Caroline van der Plas vroeg het kabinet twee jaar geleden al om de potentie ervan te onderzoeken. Minister Rob Jetten van Klimaat (D66) zou daar dit voorjaar op terugkomen.

Dat de D66-fractie er nu een voorstel over indient noemt Van der Plas heel irritant. "Maar dat is common practice hier. En dan steeds zeggen dat BBB nooit met voorstellen komt."

Boucke zegt in een reactie dat hij "niet scherp had" dat BBB eerder was. Het Kamerlid stelt dat het idee van een van zijn medewerkers is gekomen. "En ik ben daar in mijn enthousiasme mee gaan lopen."