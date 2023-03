Milieugroep MOB zet provincies onder druk om vergunningen veehouders in te trekken

De milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) vecht bij provincies de vergunning van veertig veehouders aan, meldt NRC. Als de provincies weigeren de vergunningen in te trekken, stapt MOB naar de rechter.

Het gaat om veehouderijen in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Die bedrijven belasten volgens de milieuactiegroep kwetsbare natuurgebieden zwaar met hun stikstofuitstoot.

MOB voert onder aanvoering van voorzitter Johan Vollenbroek al jarenlang met succes rechtszaken tegen de overheid vanwege het stikstofbeleid.

Vrijwillige uitkoopregeling

Met het juridische offensief van MOB wordt de piekbelastersaanpak van het kabinet onder druk gezet. Dat gaat uit van een vrijwillige uitkoopregeling van bedrijven die veel stikstof uitstoten. Die aanpak gaat volgens de milieugroepering niet snel genoeg. "Het intrekken van vergunningen zal onvermijdelijk zijn", zegt MOB-raadsman Valentijn Wösten tegen NRC.

Komende maand wil het kabinet de vrijwillige uitkoopregeling, voor zo'n 3000 piekbelasters, openstellen. Uit een onderzoek van NRC bleek vorige week dat de animo hiervoor zeer gering is.

'Procedures spreiden'

MOB heeft met openbare gegevens en het stikstofrekenmodel van het RIVM berekend welke veertig grote piekbelasters het eerst moeten stoppen. Een ecoloog hielp bij het selecteren van kwetsbare natuurgebieden waar "snel ingegrepen" moet worden.

Per natuurgebied werden bedrijven geselecteerd om te voorkomen dat alleen agrarische bedrijven in de buurt van de Veluwe gekozen zouden worden, waar de grootste piekbelasters in Nederland zitten. "We willen de procedures spreiden, anders doe je in de rest van Nederland niets", zegt analist Stijn van Uffelen die het rekenwerk deed voor MOB.

Jarenlange procedures

Deskundigen zeggen in NRC dat MOB een goede kans maakt als het tot rechtszaken komt. Een provincie die weigert een vergunning in te trekken, moet kunnen onderbouwen hoe ze de stikstofneerslag toch omlaag krijgt. Als dat niet lukt houdt de zaak van de provincie geen stand bij de rechter.

Wel waarschuwen de experts voor jarenlange procedures waarbij MOB constant besluiten van provincies aanvecht. MOB-raadsman Wösten erkent dat gevaar. Hij hoopt dat provincie en Rijk sneller tot beleid komen voor intrekking van de vergunning van piekbelasters.