Tata sleept omgevingsdienst voor de rechter vanwege cameratoezicht

Op de dag dat het RIVM met nieuwe cijfers is gekomen over de uitstoot bij Tata Steel, heeft de staalgigant aangekondigd de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de rechter te slepen. Tata eist dat de dienst onmiddellijk stopt met cameratoezicht bij de fabriek in Velsen-Noord. Het bedrijf vreest voor de privacy van medewerkers. Het kort geding staat gepland op 21 april.

De omgevingsdienst heeft sinds februari een camera gericht op de fabriek. De camera kan de uitstoot van giftige stoffen detecteren die vrijkomen bij de productie van rauwe kooks. Deze rauwe kooks ontstaan soms door een fout in het productieproces. Dat leidt tot stankoverlast en er komt dan ook methaan en teer vrij.

'Privacy moet gewaarborgd'

Volgens het staalbedrijf kan de privacy van medewerkers in gevaar komen door het cameratoezicht. "Er ligt al veel druk op de mensen die bij de fabrieken werken. Voor hen is het heel belangrijk dat ze geruststelling krijgen dat er niet allerlei dingen met hun gegevens gebeuren", zegt een woordvoerder van Tata Steel.

Tata zegt vaak om opheldering te hebben gevraagd bij de omgevingsdienst, maar onvoldoende garanties over de privacy te hebben gekregen. Het bedrijf heeft naast het kort geding ook een melding gemaakt bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De omgevingsdienst zegt voldoende maatregelen te hebben getroffen om de privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Zo staat de camera op 450 meter afstand, waardoor personen volgens de dienst niet te herkennen zijn. Ook is de onderkant van het beeld met een zwart blok afgeschermd, waardoor alleen de lucht zichtbaar is.

Dwangsom

Het is niet voor het eerst dat Tata Steel en de omgevingsdienst tegenover elkaar staan. Tata heeft al meerdere malen een dwangsom opgelegd gekregen voor de uitstoot van schadelijke stoffen en het niet naleven van milieuregels. De staalgigant beloofde verbetering, maar stelde ook dat het niet mogelijk is om de uitstoot veroorzaakt door rauwe kooks volledig te voorkomen.

De aankondiging van de dagvaarding komt op dezelfde dag als nieuwe meetresultaten van het RIVM, waaruit blijkt dat er nog steeds veel stof met hoge concentraties kankerverwekkende stoffen neerdaalt in de omgeving van de Tata Steel-fabriek in IJmuiden.