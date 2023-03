Vier Limburgse kleuters naar ziekenhuis na vinden en proeven cocaïne

Vier leerlingen van basisschool PassePartout in Tegelen zijn vorige week maandag naar het ziekenhuis gebracht omdat ze cocaïne hadden geproefd. Ze vonden het zakje harddrugs in de bosjes naast het schoolplein. Ouders werden dezelfde dag nog geïnformeerd over het voorval.

"Het was een klein zakje waar resten van een wit poeder in zaten", verklaart een woordvoerder van de politie aan L1. "Na onderzoek is gebleken dat het hier inderdaad om cocaïne ging."

De kleuterklas speelde buiten. "Het past natuurlijk wel bij de leeftijd dat je wilt ontdekken wat je gevonden hebt", verklaart bestuurslid Rob Thuijls van onderwijsstichting Kerobei waar de basisschool onderdeel van uitmaakt. "Een leerkracht zag het gebeuren en heeft gelijk de politie ingeschakeld."

De kleuters zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht en mochten daarna in goede gezondheid weer naar huis.