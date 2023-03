Voormalig stagiair woningcorporatie gebruikte twaalf sociale huurwoningen voor wietteelt

De Amsterdamse woningcorporatie Ymere eist 130.000 euro van een oud-stagiair, die twaalf huurwoningen gebruikte voor hennepteelt.

De destijds 19-jarige student volgde de opleiding sociaaljuridische dienstverlening op het ROC van Amsterdam. Hij liep stage op de afdeling verhuur.

Hij gebruikte woningen van huurders die waren overleden en vertelde nabestaanden dat de huur was opgezegd, terwijl hij die via een andere rekening inde. De man liep tegen de lamp toen een van de nabestaanden vragen stelde over de huuropzegging. De woningcorporatie stuurde de stagiair weg en deed aangifte, maar justitie deed daar niets mee.

Daarom is Ymere nu, zeven jaar later, een civiele procedure gestart om de schade te verhalen. "Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor woningzoekenden. Niet voor criminele praktijken", zegt Ymere tegen AT5 en NH Nieuws.

De oud-stagiair zou vandaag in de rechtszaal hebben gezegd dat hij zich niks meer van de stage kan herinneren. De rechtbank doet op 10 mei uitspraak.