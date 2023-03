El Yaakoubi (Excelsior) niet langer aanvoerder na weigeren OneLove-band

Redouan El Yaakoubi is niet langer de aanvoerder van de Rotterdamse voetbalclub Excelsior. Dat besluit is genomen omdat de 27-jarige verdediger eerder deze maand had geweigerd de speciale OneLove-band te dragen. Die aanvoerdersband maakte deel uit van een actie van de KNVB tegen racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook.

"De OneLove-actie, hoe goed ook bedoeld, heeft zaken op scherp gezet. Mensen tot iets dwingen is nooit de weg", meldt Excelsior in een verklaring.

"Daarom hebben we in het belang van de club, de speler en sportieve doelstelling die we samen hebben, gezamenlijk besloten de aanvoerdersband elders binnen het team te beleggen. Zodat zowel club als speler zich vrij en comfortabel voelt in de rol die zij heeft in de maatschappij."