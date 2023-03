Kabinet houdt voorlopig vast aan beschermde status wolf

Minister Piet Adema van Landbouw en Natuur sluit niet uit dat er op den duur iets gedaan wordt aan de beschermde status van de wolf. Maar hij wil eerst de uitkomst van een brede maatschappelijke discussie afwachten.

Volgens de minister is het "juist in een land dat zo druk is als Nederland" gepast dat er een discussie komt over het inheemse dier dat bezig is aan een comeback. Na afloop zal worden bekeken of er aanleiding is om de status van het dier aan te passen. Door de beschermde status mag de wolf niet worden afgeschoten.

Hij wil nog niet op de uitkomst vooruitlopen. "Laten we eerst kijken wat de samenleving wil met de wolf en op basis daarvan keuzes maken."

Adema's collega Van der Wal voor Natuur en Stikstof, die eigenlijk over de wolven in Nederland gaat, heeft inmiddels opdracht gegeven aan de Raad voor Dierenaangelegenheden om de 'brede maatschappelijke dialoog' op te zetten.

Zij zei in november al dat het een ingewikkeld probleem is "met veel dilemma's en botsende belangen". Voorstanders vinden het een verrijking dat de wolf terugkeert in Nederland en dat het aantal wolven stijgt, maar anderen vrezen voor de veiligheid van hun vee en huisdieren.

'Slachting in Renkum'

Adema verving Van der Wal in het het Vragenuur in de Tweede Kamer. BBB-leider Caroline van der Plas wilde weten of er na de "slachting" onder schapen in het Gelderse dorp Renkum, afgelopen zaterdag, iets kan worden gedaan aan de "superbeschermde status" van de wolf.

Adema zei dat hij de beelden van de gedode schapen in Renkum "echt verschrikkelijk" vindt. Hij leeft mee met de eigenaren. "Want het is natuurlijk verschrikkelijk als je 's morgens bij je vee komt en je treft dat aan."

Maar hij zei dat de Europese regels nu eenmaal voorschrijven dat de wolf een beschermde status heeft en dat Nederland zich daar aan zal houden. De overheid verstrekt wel subsidie voor 'wolfwerende maatregelen', zoals hekken en rasters.

Hij benadrukte overigens dat de wolf een schuw dier is, dat eigenlijk nooit mensen aanvalt.

'Meeste schapen gedood door mensen'

Van der Plas kreeg in de Tweede Kamer steun van onder anderen SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, die erop wees dat de lammerentijd eraan komt. Hij vreest voor "bloedbad op bloedbad" en vindt dat er vandaag nog moet worden opgetreden.

Daar tegenover stond bijvoorbeeld Laura Bromet van GroenLinks die zei dat er jaarlijks 665.000 schapen worden gedood door mensen. Ze vroeg zich af of de minister daar net zo emotioneel over was.