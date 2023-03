OM eist vier jaar cel tegen complotdenker Micha Kat

Over het AD zei hij: "We gaan het AD kapotmaken."

Dit leidde ertoe dat aanhangers van de complotdenker bloemen en briefjes neerlegden op de begraafplaats in Bodegraven. De gemeente voelde zich genoodzaakt een noodverordening in te stellen en juridische stappen te nemen.

Kat deed zijn uitlatingen in het Red Pill Journal, dat tijdens de coronacrisis maandenlang vijf dagen per week te zien was. Op dit platform bracht hij RIVM-topman Van Dissel in verband met verzonnen satanisch-rituele kindermoorden in Bodegraven in de jaren 80.

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen complotdenker Micha Kat. De 59-jarige Kat werd in 2021 opgepakt in Noord-Ierland en vorig jaar uitgeleverd aan Nederland. Hij riep volgens het Openbaar Ministerie op tot geweld tegen de rechtspraak, tot geweld tegen de gemeente Bodegraven, tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel en tot geweld tegen het AD.

"Emoties in het spel"

Van Dissel liet vandaag in de rechtbank een slachtofferverklaring voorlezen. Nadat zijn privéadres via het Red Pill Journal was gelekt, moest hij 24 uur per dag worden bewaakt.

Op het platform van Kat werd onder meer een video gedeeld van een fietsende Van Dissel, op weg naar het LUMC in Leiden. Daarin werd hij een sadopedofiel en een kindermoordenaar genoemd. "Het zorgde voor nog meer onveiligheidsgevoelens", zei een vertegenwoordiger van het RIVM. "Het heeft een enorme invloed op Jaap en zijn gezinsleven gehad."

Kat erkende vandaag in de rechtbank dat hij in zijn video's af en toe over de schreef is gegaan. Dat gebeurt volgens hem "als er emoties in het spel zijn".

Daarnaast stelde hij dat hij zijn uitlatingen deed als journalist, wat hem in zijn ogen meer vrijheden geeft. "Opruiing is core business in de media. Johan Derksen mag op televisie oproepen tot het liquideren van Thierry Baudet. Dat mag ook van het OM." De complotdenker vindt dat er een politiek proces tegen hem wordt gevoerd.