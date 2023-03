Chinees techbedrijf Alibaba wil zich opsplitsen in zes afzonderlijke bedrijven

De Chinese Alibaba Group, bekend van de webshop AliExpress, is van plan om zijn activiteiten op te splitsen in zes hoofdonderdelen. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend.

Het is de bedoeling dat de zes onderdelen elk een eigen ceo en raad van bestuur krijgen. Vijf onderdelen krijgen een eigen beursnotering. Topman Daniel Zhang blijft aan als ceo van Alibaba Group en zal ook de beoogde Cloud Intelligence Group gaan leiden. Die laatste divisie houdt zich bezig met kunstmatige intelligentie.

Alibaba is vooral bekend vanwege de webwinkelactiviteiten, maar het bedrijf houdt zich met tal van andere zaken bezig, zoals supermarkten en datacenters, maaltijdbezorging, logistiek en entertainment.

"De oorspronkelijke bedoeling en het fundamentele doel van deze hervorming is om onze organisatie wendbaarder te maken, de tijd voor besluitvorming te verkorten en sneller te reageren", zegt Zhang in een brief aan het personeel die door persbureau Reuters is ingezien. Elke bedrijfsgroep, zegt hij, moet de snelle veranderingen in de markt actief aanpakken en iedere Alibaba-medewerker moet "terugkeren naar de mentaliteit van een ondernemer".

Hij zegt ook dat het bedrijf zijn middle- en backoffice-functies gaat "verlichten en uitdunnen", maar meldt niets concreets over het schrappen van banen.

Het nieuws over de herstructurering komt een dag nadat Alibaba-oprichter Jack Ma gefilmd werd op een basisschool in Hangzhou. Dit was zijn eerste publieke optreden in China in meer dan een jaar. Ma verliet China eind 2021, net toen de autoriteiten de technologische sector begonnen aan te pakken en nadat hij een kritische toespraak zou hebben gehouden over de Chinese banken en toezichthouders. Waar hij verbleef is onduidelijk, hij zou onder meer in Tokio en op Mallorca zijn gezien.

NOSop3 maakte eerder deze video over de verdwijning van AliExpress-oprichter Jack Ma: