IOC schuift besluit over deelname Rusland en Belarus aan Spelen van Parijs voor zich uit

Het Internationaal Olympisch Comité neemt nog geen beslissing over deelname van Rusland en Belarus aan de Olympische Spelen van Parijs. Dat maakte IOC-baas Thomas Bach bekend. Wel mogen individuele Russische en Belarussische sporters, onder neutrale vlag, kunnen onder bepaalde voorwaarden weer deelnemen aan internationale competities. Het hoogste sportorgaan heeft zes voorwaarden opgesteld voor deelname van de atleten na overleg met alle nationale olympische comités, atletenvertegenwoordigingen en de Verenigde Naties. Zo mogen sporters alleen individueel deelnemen en onder neutrale vlag en moeten sporters kunnen aantonen dat ze op doping getest zijn. Russische en Belarussische sporters in militaire dienst zijn sowieso uitgesloten, net zoals sporters die in het openbaar de oorlog steunen. De beslissing om Russische of Belarussische sporters weer toe te laten aan internationale toernooien is aan de internationale sportfederaties. Geen incidenten Aan het begin van de driedaagse vergadersessie van het IOC in Lausanne, waar de bestuurders het heikele onderwerp bespraken, zei IOC-voorzitter Thomas Bach: "Deelname van sporters met een Russisch of Belarussisch paspoort in internationale competities werkt. We zien het bijna elke dag in een aantal sporten, met name in tennis, wielrennen en sommige tafeltennistoernooien. We zien het in Europa, in de Verenigde Staten en op andere continenten. Nergens hebben zich incidenten voorgedaan."

Thomas Bach spreekt tijdens de opening van een driedaagse vergadersessie van het IOC in Lausanne - ANP

Het IOC worstelde lange tijd met de vraag of het sporters uit Rusland en Belarus zou moeten laten deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen, die volgend jaar in Parijs plaatsvinden. De internationale weerstand is vanwege de oorlog in Oekraïne groot, maar in de ogen van het IOC staat uitsluiting van Russen en Belarussen haaks op het olympisch handvest. Neutrale vlag Het IOC liet bij monde van Bach al eerder weten dat het voorstander is van deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan internationale sportwedstrijden, maar dan wel onder neutrale vlag. Atleten uitsluiten alleen op basis van hun paspoort zou ingaan tegen de mensenrechten, stelde de Duitser. "Sporters zouden niet het slachtoffer moeten zijn van het beleid van hun regering", liet Bach meermaals optekenen.

Daniil Medvedev op Wimbledon in 2021, vorig jaar mocht hij als Rus niet meedoen in Londen - EPA