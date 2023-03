Treinen tussen Den Bosch en Eindhoven rijden weer vanaf morgen

Dassen zijn een beschermde diersoort, wat betekent dat de dieren niet zomaar gedood, gevangen of verplaatst mogen worden. Voordat ProRail het spoor kon herstellen, moest het toestemming krijgen van bevoegd gezag. Later ontdekte ProRail bij Vught dat de gangen daar niet waren gegraven door een das, maar door een bever. Deze soort is ook beschermd.

Geen dieren gevonden

De afgelopen dagen zijn in Esch de burchten uitgegraven, zijn de holen dichtgemaakt en is het talud hersteld. Ook de burchten in Vught zijn vandaag afgesloten. "We zijn bezig met de afronding van de werkzaamheden. We leggen bijvoorbeeld een graafwerend gaaswerk om te voorkomen dat de das terugkeert", meldt de spoorbeheerder.