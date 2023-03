Twee doden, meerdere gewonden bij steekincident Lissabon

In een cultureel centrum voor moslims in Lissabon zijn vandaag twee mensen doodgestoken. De dader is neergeschoten door de politie en ligt in het ziekenhuis. De politie meldt dat er ook "meerdere gewonden" zijn gevallen, zonder aantallen te noemen of de ernst van de verwondingen te melden.

De politie zou de dader in een been hebben geschoten, toen hij op agenten afkwam met zijn mes. De aanval was in het Ismaili-centrum in de Portugese hoofdstad. Volgens CNN Portugal is de dader een man van Afghaanse afkomst. Hij zou de slachtoffers met een groot mes gestoken hebben. De Portugese krant Público schrijft dat de dodelijke slachtoffers vrouwen zijn.

Volgens de Portugese premier Costa wijst alles erop dat de dader alleen handelde. Over een motief is nog niets bekend.

Volgens de leider van de Ismaili-gemeenschap in Portugal, Nazim Ahmed, waren de twee slachtoffers Portugese staatsburgers die in het centrum werkten. Nazim zei ook tegen de Portugese tv-zender SIC dat de aanvaller een Afghaanse vluchteling was. Een bron uit de Ismaïlitische gemeenschap meldt aan SIC dat hij rond de 40 jaar oud is en psychische problemen heeft.

Afstammeling profeet

De krant Observador meldt dat de dader een alleenstaande vader is van drie kinderen. Hij zou het centrum regelmatig hebben bezocht om Portugees te leren en gedoneerd voedsel op te halen. Hij zou een jaar geleden in Portugal zijn aangekomen. Zijn vrouw zou zijn omgekomen in een vluchtelingenkamp.

Ismaïlieten vormen een minderheid binnen de sjiitische islam. Spiritueel leider Prins Karim Aga Khan, die beweert een directe afstammeling te zijn van de profeet Mohammed, opende het centrum in Lissabon in 1998, compleet met gebedsruimten, klaslokalen, vergaderruimten en tentoonstellingsruimten.