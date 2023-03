Twee doden bij steekincident Lissabon

In een cultureel centrum voor moslims in Lissabon zijn vandaag twee mensen doodgestoken. De dader is neergeschoten door de politie en ligt in het ziekenhuis.

De aanval was in het Ismaili-centrum in de Portugese hoofdstad. Volgens CNN Portugal is de dader een man van Afghaanse komaf. Hij zou de slachtoffers met een groot mes gestoken hebben. De Portugese krant Público schrijft dat de slachtoffers vrouwen zijn.

De politie zou hem in zijn been hebben geschoten, toen hij op agenten afkwam met zijn mes.

Volgens de Portugese premier Costa wijst alles erop dat de dader alleen handelde. Over een motief is nog niets bekend.