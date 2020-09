Ondanks alle misère weet Horner het zeker: 'Verstappen blijft bij Red Bull'

Max Verstappen speelt dit seizoen weer een bijrol achter de schier onverslaanbare Mercedessen. Twee uitvalbeurten op rij hebben zijn kampioenschapsaspiraties om zeep geholpen en voor zijn renstal Red Bull staat er ook al niet veel meer op het spel.

Het Formule 1-seizoen is nog maar halverwege, maar de kaarten zijn al geschud. Red Bull Racing zal als tweede eindigen in het kampioenschap voor constructeurs, mijlenver achter Mercedes. Maar dankzij een vormcrisis bij rivaal Ferrari is ook het gat naar de nummer drie immens. Net als Verstappen is Red Bull 'the best of the rest'.

Lewis Hamilton verpulvert F1-records en zal zijn wereldtitel zo goed als zeker prolongeren. Verstappen is al nagenoeg zeker van de derde plaats in het WK. Als het meezit, kan hij nog een treetje hoger komen. Mercedesrijder Valtteri Bottas voorbijstreven zou een topprestatie zijn, maar de kans dat dat lukt, is klein. Verstappens RB16 is immers - weer - niet snel en niet betrouwbaar genoeg.