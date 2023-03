Feyenoord 'enkele weken' zonder Geertruida, Bijlow nadert rentree na polsbreuk

Lutsharel Geertruida heeft zijn interlanddebuut bij het Nederlands elftal moeten bekopen met een hamstringblessure. De verdediger mist daardoor een paar belangrijke duels van zijn club Feyenoord, in misschien wel de drukste periode van het jaar.

De koploper van de eredivisie speelt komende weken niet alleen tegen Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk, SC Cambuur en FC Utrecht, maar midweeks ook nog het bekerduel met Ajax en de dubbel tegen AS Roma in de Europa League.

Geertruida moest zich tijdens de nederlaag tegen Frankrijk (4-0) vlak voor tijd laten vervangen door Tyrell Malacia, waarbij hij al naar zijn bovenbeen greep. Hoelang de verdediger aan de kant staat, is niet exact duidelijk. Feyenoord spreekt van 'enkele weken'.

Bijlow met handschoenen

Zijn ploeggenoot Justin Bijlow, die vanwege een polsblessure ontbrak in de selectie van Oranje voor de afgelopen twee EK-kwalificatieduels, nadert op zijn beurt een rentree op de velden. Hij trainde al een tijdje mee, maar verscheen nu ook weer met zijn keepershandschoenen op het veld.

Ook Gernot Trauner is onzeker voor het duel zondag met Sparta Rotterdam. De centrale verdediger heeft tijdens zijn verblijf bij de Oostenrijkse ploeg last gekregen van zijn knie. Hij moest voortijdig naar kant in het duel met Azerbeidzjan (4-1) en kwam in de wedstrijd tegen Estland niet in actie.

Koploper Feyenoord verdedigt een voorsprong van zes punten op rivaal Ajax.