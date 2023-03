Helft van de kinderen tussen 9 en 13 vindt zichzelf telefoonverslaafd

Ruim de helft van kinderen tussen de 9 en 13 jaar zegt in meer of mindere mate verslaafd te zijn aan hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit representatief onderzoek van onderzoeksbureau No Ties voor het NOS Jeugdjournaal. Meer dan 500 kinderen vulden de enquête in.

Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de respondenten vaak het gevoel heeft dat ze even op hun telefoon moeten kijken en hem moeilijk kunnen wegleggen. Ook geven 8 op de 10 kinderen aan vaak langer op hun telefoon te zitten dan gedacht.

Regels telefoongebruik

Om die reden gelden er in de klas en thuis vaak regels over het gebruik van telefoons. Driekwart van de kinderen geeft aan dat ze thuis niet altijd op hun telefoon mogen. Voor de meeste respondenten betekent dat geen telefoon aan tafel bij het eten en geen telefoon 's nachts in de slaapkamer. Ook geeft meer dan de helft aan dat er een afgesproken schermtijd is.

Ook op school kunnen kinderen hun mobiel niet altijd gebruiken. Een derde moet hem bijvoorbeeld afgeven bij de juf of meester. De meerderheid van de kinderen zegt het een goed idee te vinden om je telefoon in te leveren tijdens schooltijd.