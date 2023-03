Weergaloze actie basketballer Doncic: 'Eén van mijn beste passes ooit'

In de hoek van het veld werd hij vastgezet door twee tegenstanders. De Sloveen sprong naar achteren en gooide de bal achter de basket langs helemaal over de breedte van het veld, precies in de handen van Dallas Mavericks-teamgenoot Jaden Hardy.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Met acties als deze speelde de 24-jarige Doncic - opnieuw - een belangrijke rol in een overwinning van Dallas. De Mavericks wonnen in Indianapolis met 127-104.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Doncic is op 24-jarige leeftijd al een basketbalsensatie in de Verenigde Staten. Zo was hij begin dit jaar de eerste speler in de historie van de NBA die in vijf opeenvolgende wedstrijden bij elkaar opgeteld tot 250 punten, 50 rebounds en 50 assists kwam.

En dat terwijl hij pas vijf seizoenen op het hoogste niveau basketbalt. Hij wordt vergeleken met grote namen als Michael Jordan en LeBron James.