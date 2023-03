Opnieuw rel tussen politiek en voetbal: Indonesië dreigt jeugd-WK kwijt te raken

Drie maanden na het veelbesproken wereldkampioenschap in Qatar is de volgende rel uitgebroken waarbij voetbal en politiek niet samen blijken te gaan. Indonesië dreigt de organisatie van het WK onder 20 kwijt te raken. Dat is het toernooi dat in 2005 in Nederland werd gehouden, toen de tiener Lionel Messi met Argentinië de harten veroverde en zijn eerste internationale prijs pakte. Hoe en waar? Over een kleine twee maanden zou de editie van 2023 moeten beginnen, maar de grote vraag is hoe en waar? Door toenemende politieke druk is het alvast niet mogelijk om vrijdag op Bali de loting voor het evenement te verrichten. Daar begon het gedonder, toen gouverneur Wayan Koster aankondigde dat hij het deelnemende team van Israël weigerde te huisvesten op het eiland. En zijn collega Ganjar Pranowo van Midden-Java volgde. Mensen gingen massaal de straat op om tegen de Israëlische deelname te protesteren. Pranowo is tevens de grote favoriet bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Als lid van de Indonesische Democratische Partij van Strijd handelt hij in de geest van Soekarno, die Palestina steunde in het Israëlisch-Palestijns conflict.

NOS-Correspondent Mustafa Marghadi vanuit Indonesië: "Israël weren is een heel makkelijke manier om politiek winst te boeken in Indonesië. Veel mensen denken dat Indonesië een moslimland is, dat klopt grondwettelijk niet. Het is een multireligieus land. Wel is negentig procent van de Indonesiërs moslim." "Dus het is hier algemeen geaccepteerd om voornamelijk de Palestijnen te steunen in het conflict tussen Israël en Palestina. De regering heeft ook geen officiële diplomatieke banden met Israël. Dus het is echt bijna gecodificeerd, die weerstand tegen Israël." "Conservatieve moslimgroepen spraken zich al uit tegen de komst van Israël naar het WK onder de 20. Dat was vooral dus een ding onder de conservatieve groepen. Maar volgend jaar zijn de verkiezingen in Indonesië, dus sloot de gouverneur van Bali zich ineens bij die groepen aan. Steeds meer politici voelen zich gedwongen om dat ook te doen. Tot zelfs Ganjar Pranowo aan toe." "Om maar even aan te geven dat dit toernooi ineens een groot politiek probleem in Indonesië is geworden."

Terug naar het voetbal. Eigenlijk zou het toernooi twee jaar geleden worden gespeeld, met Nederland als een van de gekwalificeerde landen. Maar de coronapandemie gooide roet in het eten. In een nieuwe kwalificatiecyclus lukte het Oranje niet om zich opnieuw te plaatsen. Maar Israël greep wel voor het eerst in de historie een ticket.

Vanwege politieke spanningen speelt Israël met zijn vertegenwoordigende elftallen doorgaans mee in de sterke Europese kwalificatiezone, met slechts incidenteel succes. In 1970 werd nog wel het grote WK gehaald, maar dat was via Azië en Oceanië. Noord-Korea trok zich destijds terug voor de duels met Israël. En nu is er dan opnieuw zo'n zeldzaam hoogtepunt voor Israël, terwijl Indonesië meer dan ooit snakt naar zijn eigen primeur. Stadionramp De FIFA besloot de organisatie van het geannuleerde WK namelijk door te schuiven en Indonesië de editie van 2023 te gunnen. Dat was nog voordat een grote stadionramp in oktober 2022 het imago van het land flink beschadigde, waarna de twijfels over een groot voetbaltoernooi in het Aziatische land al toenamen. Dus wordt deze Israël-kwestie de druppel? Indonesië riskeert tevens een schorsing, als het bij zijn standpunt blijft om Israël te weren.

Voetbal is enorm populair geworden in Indonesië - ANP

Sport en politiek moeten gescheiden blijven, klinkt er nu ook een tegengeluid vanuit meerdere hoeken. "Zolang Indonesië zich bereid heeft verklaard om de gastheer te zijn, moet Indonesië het risico nemen om geen leden van internationale evenementenorganisatoren af te wijzen", vindt professor internationaal recht Hikmahanto Juwana. "De afwijzing van het Israëlische team is betreurenswaardig." De Palestijnse ambassadeur in Indonesië ziet geen bezwaren aan deelname van een Israëlisch voetbalteam. Argentinië aast op organisatie En als sport en politiek niet gescheiden kunnen worden, lijkt er voor de wereldvoetbalbond FIFA geen andere optie dan het evenement aan een ander land toe te wijzen. Argentinië zou zich al kandidaat hebben gesteld om het toernooi over te nemen, waarmee het als gastland via een achterdeurtje alsnog kan meedoen. Zover wil Erick Thohir het niet laten komen. De Indonesische bondsvoorzitter heeft al vliegtickets naar Zürich geboekt om in gesprek met de FIFA te kijken wat er nog te redden valt.

