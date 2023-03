Vanavond op tv: Crisisberaad kabinet • Vlaanderen heeft wél stikstofakkoord • 12-jarig Russisch meisje gestraft voor tekening

Crisisberaad kabinet In Den Haag is er vanavond een crisisberaad. De aanleiding is de verkiezingsuitslag, die voor de partijen die deel uitmaken van het kabinet niet al te best genoemd mag worden. Hoe diep is de crisis en vooral: komt de regering nog uit dit dal? We bespreken het met politiek duider Arjan Noorlander.

Stikstofakkoord in Vlaanderen Wat in Nederland verder weg lijkt dan ooit, is in Vlaanderen gelukt. Daar is een stikstofakkoord gesloten. Hoe ze daar hebben doorgepakt en of dit een voorbeeld kan zijn voor de Nederlandse situatie bespreken we in de studio met de Vlaamse stikstofminister Zuhal Demir.