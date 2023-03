Klapmuts geboren op Vlieland, strand afgesloten

"In de afgelopen tien jaar hebben we er drie opgevangen", zegt Van Dijk. "Dat geeft wel aan hoe bijzonder dit is. Dat er ook nog een geboren is, maakt het extra uitzonderlijk. Dat is voor zover wij weten nog nooit eerder gebeurd in Nederland."

De klapmuts staat op rode lijst van bedreigde plant- en diersoorten van natuurorganisatie IUCN en wordt daarop aangemerkt als 'kwetsbaar'. In de jaren negentig werden klapmutsen vaker in Nederland gezien, toen het slecht ging met het dier in de noordelijke zeeën, schrijft Omrop Fryslân .

Op het strand van Vlieland is gisterochtend een jonge klapmuts geboren. Deze zeehondensoort komt normaal gesproken alleen voor in de poolstreek. Om moeder en kind rust te geven, is het strand voorlopig afgesloten.

Na overleg met Zeehondencentrum Pieterburen hebben de politie en het leger het gebied afgesloten voor publiek. Nu het strand is afgesloten, hoopt het zeehondencentrum dat de dieren zo min mogelijk gestoord worden.

"Klapmutsen zijn voor zeehonden recordhouders in kortste moederzorg: er is maar vier dagen zoogtijd. In die vier dagen eet de moeder ook niets, alle zorg gaat naar de pup. De pups komen in die vier dagen gemiddeld ook zo'n 25 kilo aan", legt Van Dijk uit.

Na de zoogperiode vertrekt de moeder. "Normaal gesproken worden de pups geboren op het ijs. Die worden daar ook alleen achtergelaten", zegt Van Dijk. "Een pup ligt soms wekenlang alleen op het ijs, voedt zichzelf door van het ijs te likken. Zo komen ze aan vocht. Op een gegeven moment krijgen ze zo'n honger dat het instinct activeert en ze uit zichzelf het water in gaan om te jagen."

'Laat de klapmutsen met rust'

Het afsluiten van het gebied is een tijdelijke maatregel en het zeehondencentrum heeft daarom zorgen over de toestand van de dieren op langere termijn. Het zeehondencentrum roept mensen op om de klapmutsen met rust te laten. "We zien dat mensen zich daar redelijk aan houden. Het is echt belangrijk dat de dieren het natuurlijke gedrag ongestoord kunnen volgen."

Volgens Van Dijk lijkt het er nu niet op dat de klapmutsen op het strand extra zorg nodig hebben. "We vragen ons wel af hoe het straks gaat met de pup. De moeder vertrekt over een paar dagen en laat het dier alleen achter op het strand. Normaal gesproken kunnen ze zichzelf in leven houden met zoet water dat ze van het ijs likken, maar dat is nu niet echt een optie."

Van Dijk benadrukt wel dat er alleen wordt ingegrepen als het echt niet anders kan. "Als de pup in de problemen komt, vangen we het dier uiteraard op. We hebben ervaring met klapmutsen. Waar we ook aan denken is, als het wel goed gaat met de pup maar hij heeft een zetje nodig in de goede richting, om het dier te vangen en zelf wat verder op de Noordzee uit te zetten."