Tientallen doden bij brand in migrantenopvang Mexico

In het noorden van Mexico zijn zeker 39 mensen om het leven gekomen bij een brand in een centrum van het Nationaal Instituut voor migratie. Nog eens 29 mensen zijn gewond geraakt, meldt een anonieme functionaris van het opvangcentrum. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Volgens de Spaanse krant El País gaat het om een groep migranten die kort daarvoor was gearresteerd omdat ze bedelden op straat. Later brak er volgens ooggetuigen brand uit in het gedeelte van het detentiecentrum waar de opgepakte migranten waren ondergebracht.

Volgens de krant heeft een overheidsfunctionaris laten weten dat een aantal migranten matrassen in brand stak, waarna het vuur zich door het gebouw verspreidde.

Op Twitter zijn beelden te zien van mensen die het centrum ontvluchtten nadat er brand was uitgebroken: