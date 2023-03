Acht aanhoudingen in België voor voorbereiden terroristische aanslag

De Belgische politie heeft gisteravond acht mensen aangehouden die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Bij huiszoekingen in Antwerpen, Brussel en Eupen werden vijf mensen opgepakt. Zeker twee van hen zouden voorbereidingen hebben getroffen om een aanslag met vuurwapens te plegen. Ze hadden nog geen doelwit gekozen, schrijft de VRT.

In een ander onderzoek werden gisteren op drie locaties in Brussel nog eens drie mensen aangehouden die een aanslag zouden voorbereiden. "Er zijn linken tussen beide dossiers maar het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre beide groepen met elkaar verweven waren", zegt het federaal parket.

Volgens de Belgische overheid blijft het algemeen dreigingsniveau op twee, waar vier het hoogste niveau is. "De diensten hebben alles goed onder controle op dit moment, maar de situatie wordt op de voet gevolgd."