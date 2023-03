Gezondheidsraad: bied kwetsbare werknemers griepprik aan

Werknemers die een hoger risico lopen om griep op te lopen of anderen te besmetten moeten van hun werkgever een griepprik aangeboden krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gaat onder meer om personeel in de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang.

Ook chauffeurs die kwetsbare personen vervoeren of kappers in verpleeghuizen zouden voor een prik in aanmerking moeten komen. Datzelfde geldt voor mensen die vanwege de aard van hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan het griepvirus zelf. Dan gaat het om laboratoriummedewerkers die betrokken zijn bij de vaccinproductie en medewerkers van diagnostische laboratoria.

Het deskundigenberaad zoönosen van gezondheidsinstituut RIVM adviseerde eerder om ook werknemers die kunnen worden blootgesteld aan vogelgriep een prik tegen seizoensgriep aan te bieden. De raad sluit zich aan bij dat advies: "Dat werkt niet tegen vogelgriep, maar kan wel de kans op het ontstaan van nieuwe virussen beperken."

Uit CBS-jaarcijfers bleek dat vorig jaar griep en corona belangrijke oorzaken waren voor de oversterfte. Rond de jaarwisseling was er een langdurige griepepidemie in Nederland.