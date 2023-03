'Reisaanbieders misleiden consumenten op grote schaal met lokkertjes'

Voor 450 euro naar Cyprus voor twee personen? Dat klinkt misschien mooi, maar niets is minder waar. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat reisaanbieders op grote schaal consumenten misleiden met interessante lokkertjes.

De bond concludeert dat zo'n 83 procent van de aangeboden reizen niet voor die prijs te boeken is.

"Reizen blijken helemaal niet beschikbaar, of de prijs verandert zodra een reiziger begint met boeken. En tijdens het reserveren stijgt de prijs ook regelmatig, omdat reisaanbieders onvermijdbare extra bedragen niet vermelden bij de aanbieding", stelt de organisatie.

'Grijp in'

Voor het onderzoek controleerde de Consumentenbond 300 aanbiedingen op websites van twaalf grote reisaanbieders, waaronder de ANWB, Corendon, VakantieDiscounter, D-reizen, Prijsvrij, Stip en TUI.

Tegen vier van deze aanbieders (Corendon, Stip, Prijsvrij en D-reizen) heeft de Consumentenbond klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie. Ook vraagt de bond de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om in te grijpen.

De ACM was naar eigen zeggen al van plan om vanaf 1 april weer te gaan controleren, en indien nodig te handhaven door bijvoorbeeld boetes op te leggen.

Verdubbeling in kosten

Als voorbeeld haalt de Consumentenbond de reis van D-reizen naar Cyprus aan. In de advertentie stond een prijs van 450 euro, maar uiteindelijk verdubbelde dat bedrag door "verzwegen kosten". Denk aan toeristenbelasting, boekingskosten en verplichte bijdragen.

En dat is tegen de regels, stelt directeur Sandra Molenaar. "Het is frustrerend als de prijs van je vakantie tijdens elke stap van het boekingsproces stijgt. En het is misleidend, want sommige aanbieders lijken hierdoor goedkoper dan ze zijn. Terwijl de regels glashelder zijn: een reis moet te boeken zijn voor de geadverteerde prijs."

In een reactie op het onderzoek laten Corendon en Stip Reizen (onderdeel van Corendon) weten dat zij zich deels kunnen vinden in de bevindingen van de Consumentenbond. Volgens Corendon ging het bij sommige aanbiedingen fout door een handmatige invoer. "Wij vinden het vervelend dat een dergelijke aanbieding op de website heeft gestaan en hebben deze direct aangepast", schrijft het bedrijf.