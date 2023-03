Koemans Oranje van toen is niet zomaar terug, merkt hij na turbulente week

Met opgeheven hoofd nam Ronald Koeman in 2020 afscheid als bondscoach. Onder zijn leiding was Oranje uit een diep dal geklommen. Het goede gevoel was terug bij het Nederlands elftal, dankzij goede resultaten en verfrissend spel. De realiteit bij zijn terugkeer: dat goede gevoel komt niet zomaar terug. Zelfs in de herfst liet Koeman in zijn eerste periode als bondscoach de zon schijnen in Zeist. Alles zat mee. Symbolisch voor de start van zijn tweede termijn was het vorige week maandag grauw en grijs. De zon verschool zich bij de eerste training in Zeist achter de regenwolken en liet zich ook niet meer zien. Alles zat tegen. Zonder Frenkie de Jong Luuk de Jong en Vincent Janssen stopten als international, Denzel Dumfries was geschorst tegen Frankrijk, Steven Bergwijn en Frenkie de Jong meldden zich maandag geblesseerd af, Teun Koopmeiners was al geblesseerd en donderdag gingen Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman en Bart Verbruggen ook nog ziek naar huis. En toen wachtte in de EK-kwalificatie vice-wereldkampioen Frankrijk als tegenstander in het Stade de France met de onstuitbare Kylian Mbappé. Het werd een afgang: 4-0. Van Frankrijk naar Gibraltar, van Mbappé naar Liam Walker. Het chagrijn ging niet weg met een magere 3-0 overwinning gisteravond in De Kuip. Nederland vervolgt de EK-kwalificatie in september tegen Griekenland en Ierland:

Het grootste gemis voor Koeman was het afhaken van Frenkie de Jong. Oranje kan niet zonder de middenvelder van FC Barcelona. Mede dankzij debutant De Jong ging het in de eerste termijn van Koeman lopen bij Oranje. Opeens was de schwung terug. Het was een wereld van verschil met de periode ervoor. De 25-jarige De Jong miste sinds zijn debuut tegen Peru in september 2018 slechts vijf interlands, waarvan de laatste twee deze week in de tweede termijn van Koeman. Zonder De Jong is het minder. "Zeker in het systeem dat de bondscoach wil spelen, hebben we een Frenkie de Jong nodig", sprak Memphis Depay. Een vergelijkbare vervanger is niet voorhanden. De 20-jarige Ajacied Kenneth Taylor bleek tegen Frankrijk nog niet klaar voor het grote werk en Gibraltar was geen graadmeter voor de 23-jarige Mats Wieffer. Al was Koeman positief over Wieffer: "Qua positiespel en functionele techniek is hij ver." Breuk met Van Gaal Vol vertrouwen was Koeman bij zijn rentree als bondscoach. "We gaan straks op die ingezette weg verder, dat staat vast voor mij", stelde hij bij het ondertekenen van een contract tot 2026. Hij doelde daarmee op de weg die hij destijds had ingezet, niet op de weg die zijn opvolgers Frank de Boer en Louis van Gaal hadden bewandeld.

"Er waren bij het WK best momenten dat ik dacht: dit moet anders", sprak Koeman. Hij brak met het 5-3-2-systeem van Van Gaal en keerde terug naar 4-3-3. Ook de matige start van zijn tweede termijn doet hem daarvan niet afstappen. "Geen twijfel, geen seconde", zei hij. Ook op andere vlakken nam Koeman afstand van Van Gaal. De voor het WK gepasseerde Jasper Cillessen keerde terug en Georginio Wijnaldum werd na blessureleed in ere hersteld als vice-aanvoerder van Oranje. Zorgen richting Nations League Maar Koeman weet nu ook, precies zoals in zijn eerste periode wordt het niet zomaar weer. "Ik ben geschrokken", zei de bondscoach na het duel met Gibraltar. "Van de balcirculatie, het positiespel. Voetballend moet het beter."

Frenkie de Jong komt wel weer terug. Daar hoeft Koeman zich geen zorgen over te maken. Die is er normaal gesproken bij in de finaleronde van de Nations League in juni. Daarnaast ontwikkelt Nathan Aké zich geweldig en dient een talent als Xavi Simons zich aan. De zorgen om de spelers van het geraamte van het elftal uit zijn vorige periode zijn groter. Slagen Georginio Wijnaldum (AS Roma) en Memphis Depay (Atlético Madrid) er na een lange periode van inactiviteit in terug te komen op topniveau? En geraakt captain Virgil van Dijk nog dit seizoen in topvorm bij Liverpool? Te weinig intensiteit Daarnaast is Koeman er deze interlandperiode niet in geslaagd om de door hem geroemde intensiteit van Feyenoord over te brengen op Oranje. "We moeten fitter worden", zei hij. De betreffende spelers gaan echter weer terug naar hun clubs. Tot zover de invloed van Koeman.