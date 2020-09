Meer coronadoden en IC-bezetting stijgt • Meeste besmettingen in Amsterdam en omstreken

Honderdduizenden Nederlanders hebben het de afgelopen weken al gedaan: de coronatest. Maar veel mensen vinden het niet prettig om een wattenstaafje in hun neus te krijgen. Het Maastrichtse ziekenhuis MUMC+ hoopt dan ook dat dat binnenkort verleden tijd is.

Wetenschappers hebben een apparaat ontwikkeld dat mogelijk kan ruiken of iemand corona heeft, schrijft 1Limburg. De zogenaamde e-Nose, een elektronische neus, was oorspronkelijk bedoeld om schildklierkanker te kunnen ruiken in je adem, maar heeft door de coronacrisis een ander doel erbij gekregen.

Het duurt nog wel een tijdje voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, mogelijk lukt dat in de loop van volgend jaar. "We willen het apparaat nog een tijdje testen alvorens we het echt aandurven om mensen daadwerkelijk te vertellen of ze wel of geen corona hebben", zegt hoogleraar chirurgie Nicole Bouvy.

Met de e-Nose kan goedkoper en sneller getest worden. "Je moet wel vijf minuten in- en uitademen, maar dan heb je de uitslag", zegt Bouvy. "Eigenlijk net als bij een blaastest op alcohol. Je zou dan bijvoorbeeld bij stadions of festivals kunnen gaan staan en mensen laten blazen. Wie negatief is mag naar binnen."