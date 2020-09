Haagse 'all-you-can-eat' ontruimd • Arrestaties en gewonden bij coronaprotest Londen

De piek van 38 coronadoden in één dag is in werkelijkheid veel minder groot. Van die meldingen bij het RIVM zijn er 21 afkomstig van de GGD IJsselland, maar die laat in verklaring weten dat er in de afgelopen week maar één persoon is overleden aan corona.

De verwarring is veroorzaakt door "een administratieve inhaalslag" van het afgelopen halfjaar, zegt de GGD IJsselland. Het gaat dan om mensen die al eerder positief getest zijn op corona en die nu pas zijn doorgegeven. In totaal gaat het om 28 gerapporteerde doden deze week, terwijl er in werkelijkheid dus maar één persoon is overleden.

Als de 21 doden uit de regio IJsselland worden afgetrokken van de 38 doden die het RIVM vandaag meldt, gaat het om 17 overlijdens. Dat is iets meer dan gemiddeld. Gisteren en donderdag werden nog 16 doden gemeld. Tot half september lag het aantal doden maandenlang op gemiddeld 1 tot 4 per dag.