OM zet streep door strafblad Zembla-journalist: 'Aanhouding onterecht'

Zembla-journalist Ton van der Ham die in 2018 gearresteerd werd in het UMC Utrecht, heeft geen strafblad meer. Hij was destijds in het ziekenhuis toen hij door beveiligers werd tegengehouden en vervolgens werd gearresteerd op grond van lokaalvredebreuk. Dat leverde hem een strafblad op, maar het OM heeft Van der Ham nu van alle blaam gezuiverd, meldt Zembla.

Van der Ham deed al langer onderzoek naar misstanden in het ziekenhuis. Een terminaal zieke vrouw had hem uitgenodigd voor een openbare lezing die ze in het UMC hield. Het ziekenhuis weigerde Van der Ham toegang tot de lezing, maar hij mocht haar in eerste instantie na afloop wel interviewen. Maar voordat dat interview kon plaatsvinden, werd hij aangehouden.

Hoewel het nooit tot een veroordeling is gekomen, hield Van der Ham wel een justitiële aantekening over aan het voorval. Ten onrechte, heeft het Openbaar Ministerie nu geconcludeerd. De aanhouding was gebaseerd op een "dwaling" en Van der Ham had niet mogen worden aangemerkt als verdachte, aldus het OM.

'Professioneel en constructief'

Vorig jaar oordeelde de Nationale ombudsman dat het OM meer oog moest hebben voor de positie van de journalist. Daarom riep de ombudsman het OM op het strafblad van Van der Ham te heroverwegen. Niet alleen vanwege de gevolgen voor Van der Ham zelf, "maar ook voor de beroepsgroep".

Van der Ham is blij dat hij alles kan afsluiten, zegt hij: "Het kan niet zo zijn dat een journalist een strafblad krijgt wanneer hij zich aan de afspraken houdt en vervolgens toch op basis van verkeerde aannames wordt aangehouden."

Het UMC, dat na het voorval de journalist een toegangsverbod van een jaar gaf en dat kort daarna weer introk, heeft ook gereageerd op het besluit van het OM. "Goed om te zien dat het OM de lijn van de Nationale ombudsman volgt. Belangrijk dat dit nu definitief uit de wereld is. We hechten eraan dat er op een professionele en constructieve manier met journalisten wordt omgegaan", aldus het ziekenhuis.