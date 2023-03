Huilend in rolstoel de baan af: voor Andreescu eindigt Miami Open in drama

De eerste set verloor Andreescu na een tiebreak, maar de tweede set begon de nummer 31 van de wereld veelbelovend. Ze vocht zich naar een 2-0 voorsprong op de Russin. Daarna ging het echter mis. De winnares van de US Open in 2019 ging door haar enkel en schreeuwde het uit van de pijn. Lopen ging niet meer.

Een drama voor de Canadese tennisster Bianca Andreescu bij de Miami Open. Tijdens haar duel in de vierde ronde met de Russische Ekaterina Aleksandrova liep ze een blessure aan haar enkel op en moest ze de baan in een rolstoel verlaten.

De 22-jarige Andreescu was juist aan een opmars bezig na een lastige periode. Ze zakte van een 4de naar de 121ste plek op de wereldranglijst en overwoog naar eigen zeggen om te stoppen. In 2019 verraste ze door de grote toernooien in Indian Wells en Toronto te winnen én de US Open.

Ook maakte ze dat jaar korte metten met veelvoudig grandslamwinnares Serena Williams.

Mentale welzijn

Daarna ging het echter bergafwaarts en kreeg Andreescu last van blessures en mentale problemen. Daarom deed de Canadese een stap terug en werkte ze aan haar mentale welzijn. In april vorig jaar maakte ze haar comeback op de WTA Tour in Stuttgart.

Maar net nu ze haar oude niveau weer begint aan te tikken, loopt ze een blessure op. Er lijkt een vloek op het toernooi in Miami te rusten voor Andreescu. Twee jaar geleden moest ze in de finale ook opgeven, wederom door een enkelblessure.